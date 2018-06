Brüssel (AFP) Europäische Kunden von Visa können nach Angaben der EU-Kommission auf sinkende Kosten für ihre Kartenzahlungen hoffen. Die von Visa in einem Wettbewerbsstreit angebotenen Änderungen werden für rechtlich verbindlich erklärt, wie die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mitteilte. Damit muss das US-Unternehmen die Gebühren für bestimmte Kartenzahlungen senken und weitere Änderungen einführen, die es selbst angeboten hatte, um den Streit zu beenden.

