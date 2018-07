Los Angeles (dpa) - Verstärkung für Comedy-Star Kevin James: Für die geplante "Kaufhaus Cop"-Fortsetzung mit dem Titel "Paul Blart: Mall Cop 2" kommen neue Schauspieler an Bord. David Henrie, aus den TV-Serien "How I Met Your Mother" und "Die Zauberer vom Waverly Place" bekannt, soll eine Rolle übernehmen, berichtet der "Hollywood Reporter".

Molly Shannon und Raini Rodriguez seien ebenfalls als Co-Stars im Gespräch. Kevin James spielt erneut den gescheiterten Polizisten Paul Blart, der am Ende zum Helden avanciert. Teil 2 der Slapstick-Komödie ist diesmal in Las Vegas angesiedelt, wo Blart an einer Messe für Sicherheitskräfte teilnimmt. Regisseur Andy Fickman ("Die Bestimmer – Eltern haften für ihre Kinder") will im April in Las Vegas mit den Dreharbeiten beginnen.