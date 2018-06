Los Angeles (dpa) - Der neue Lego-Film "The Lego Movie", der in den USA in nur zwei Wochen Laufzeit über 150 Millionen Dollar einspielte, wird fortgesetzt.

Das Studio Warner Bros. gab laut "Deadline.com" bekannt, dass der zweite Teil des Zeichentrickfilms im Mai 2017 in die Kinos kommen soll. Stars wie Morgan Freeman, Liam Neeson, Elizabeth Banks, Channing Tatum und Jonah Hill haben in der Original-Version Sprechrollen. In Deutschland läuft der erste Teil des Kinder- und Familienspektakels um die bunten Bauklötze am 10. April an. Phil Lord und Christopher Miller schrieben das Drehbuch und inszenierten den Kassenschlager.