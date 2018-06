Paris (AFP) Die sozialistische Regierung in Paris will einen schwächeren Euro: Die Währung müsse es den französischen Unternehmen erlauben, "möglichst wettbewerbsfähig zu sein", sagte Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung in Paris. "Ich denke, dass alle in dieser Regierung die Position von Arnaud Montebourg bei diesem Thema teilen." Der Industrieminister hat sich mehrfach für eine Abwertung des Euro stark gemacht.

