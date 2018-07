Istanbul (dpa) - Der deutsche Fußball-Nationalspieler André Schürrle hat sich mit dem FC Chelsea eine gute Ausgangsposition für den Einzug in das Viertelfinale der Champions League verschafft.

Die Elf von Trainer José Mourinho kam am Mittwoch bei Galatasaray Istanbul zu einem 1:1 (1:0). Fernando Torres (9. Minute) brachte den Champions-League-Sieger von 2012 in Führung. Aurelien Chedjou (65.) gelang der Ausgleich für den türkischen Meister. Das Rückspiel ist am 18. März an der Stamford Bridge in London. Schürrle stand in der Startelf und leitete den Führungstreffer durch Torres mit einem Zuspiel auf den direkten Vorlagengeber Cesar Azpilicueta ein.