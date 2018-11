London (SID) - Fußball-Nationalspieler Lukas Podolski setzt im Titelkampf der englischen Premier League voll auf den Teamgeist beim FC Arsenal. "Wir verfügen über eine großartige Mannschaft, es herrscht eine gute Atmosphäre zwischen den Spielern. Bislang haben wir eine super Saison gespielt. Das müssen wir beibehalten", sagte der 28-Jährige auf Klub-Homepage.

Er habe noch nie in einer Mannschaft gespielt, die über einen so starken Teamgeist verfüge, betonte "Prinz Poldi". "Man fühlt sich einfach wohl - auf dem Feld oder auch außerhalb des Platzes. Man freut sich auf das Zusammensein, das kann uns in den Spielen helfen", äußerte Podolski.