Köln (SID) - Aserbaidschans Nationaltrainer Berti Vogts hat Kritik an der Aufstockung von 16 auf 24 Mannschaften bei den kommenden Fußball-Europameisterschaften geübt. "Die Kleinen werden nach wie vor keine Chance haben, an diesem Endturnier teilzunehmen", sagte der ehemalige Bundestrainer und Europameistercoach von 1996 bei Sky Sport News HD: "Am vierten, fünften Spieltag wird schon entschieden sein, dass die großen Verbände qualifiziert sind."

Die Vergrößerung der Teilnehmerzahl hat einen engeren Terminplan zur Folge. "Wie soll Aserbaidschan sich weiter behaupten?", fragte der 67-Jährige: "Man hat dafür als kleiner Verband vieles preisgegeben. Wir haben kein Freundschaftsspiel im April, im August und auch das im November ist weggefallen."

Anstatt Aserbaidschan, so Vogts, hätten Nationen "wie Norwegen oder Bulgarien, vielleicht auch die Tschechen jetzt die Möglichkeit, sich über den dritten Platz im Play-off für das 24er-Turnier zu qualifizieren.