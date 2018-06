Berlin (dpa) - Das aktuelle Kalenderblatt für den 26. Februar 2014:

9. Kalenderwoche

57. Tag des Jahres

Noch 308 Tage bis zum Jahresende

Sternzeichen: Fische

Namenstag: Adalbert, Mechthild, Ulrich

HISTORISCHE DATEN

2013 - Verpassen Passagiere ihren Anschlussflug und kommen mit einer Verspätung von mehr als drei Stunden an haben sie, nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), Anspruch auf Entschädigung.

2012 - Überschattet von anhaltender Gewalt findet in Syrien eine Abstimmung über eine neue Verfassung statt, die am 28. Februar in Kraft tritt.

2009 - US-Präsident Barack Obama nimmt im Kampf gegen die Wirtschaftskrise für 2009 ein Haushaltsdefizit von 1,75 Billionen Dollar (1,37 Billionen Euro) in Kauf. Das sind 12,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

2004 - Die internationale Raumstation ISS treibt erstmals ohne Besatzung im Orbit. Die beiden Bewohner der Station steigen zu einem mehrstündigen Weltraumeinsatz aus.

1999 - Der Weltsicherheitsrat beendet das Mandat für die UN-Friedensmission in Angola (Monua).

1984 - Die letzten US-Soldaten der internationalen Friedenstruppe verlassen Beirut.

1954 - Der Deutsche Bundestag beschließt das Gesetz zur Ergänzung des Grundgesetzes, das die Wehrhoheit der Bundesrepublik begründet. Durch die Grundgesetzänderung werden die rechtlichen Voraussetzungen für den Aufbau der Bundeswehr geschaffen.

1924 - Nach dem gescheiterten Putsch-Versuch in München wird Adolf Hitler zusammen mit Ernst Röhm und Erich Ludendorff des Hochverrats angeklagt.

1885 - Belgien erhält von der internationalen Kongo-Konferenz den Kongo als Kolonie zugesprochen.

AUCH DAS NOCH

2002 - dpa meldet: Einen Weltrekord im Dauertrommeln haben sieben Musikschüler und ihre Lehrerin in Marktredwitz aufgestellt. Die Nachwuchsmusiker trommelten 27 Stunden lang und machten dabei lediglich alle acht Stunden je 15 Minuten Pause. Der bisherige Rekord lag bei 24 Stunden und 15 Minuten.

GEBURTSTAGE

1954 - Ernst August Prinz von Hannover (60), Ehemann von Prinzessin Caroline von Monaco

1949 - Elizabeth George (65), amerikanische Krimi-Autorin ("Auf Ehre und Gewissen")

1929 - Wolf Vollmar, deutscher Regisseur ("Fabrik der Offiziere"), gest. 2009

1924 - Silvio Varviso, Schweizer Dirigent, gest. 2006

1874 - Rudolf Ullstein, deutscher Zeitungsverleger, gest. 1964

TODESTAGE

2009 - Ruth Drexel, deutsche Schauspielerin ("Der Bulle von Tölz"), geb. 1930

1969 - Karl Jaspers, deutscher Philosoph ("Philosophie"), geb. 1883