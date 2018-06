London (AFP) In Großbritannien ist ein Ex-Soldat zu 18 Wochen Haft verurteilt worden, weil er eine verletzte Katze mit Tritten getötet hat. Der etwa 30 Jahre alte Mann hatte vor Gericht angegeben, er habe das Leiden des Tieres verkürzen wollen, nachdem die Katze von einem Auto angefahren worden war. Aber das Gericht in einem Vorort von Manchester sprach ihn am Dienstag wegen "vorsätzlicher und boshafter Grausamkeit gegenüber einem verletzten und wehrlosen Tier" für schuldig.

