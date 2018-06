London (AFP) In britischen Supermärkten tobt ein Preiskampf um Bananen. Um Käufer zu gewinnen, drückten die Läden die Preise so weit, dass inzwischen die Produzenten in Übersee in ihrer Existenz bedroht seien, warnte in dieser Woche die gemeinnützige Fairtrade Foundation. Anders als in anderen großen EU-Ländern wie Deutschland sind Bananen in Großbritannien heute billiger als vor zehn Jahren. Die Fairtrade Foundation rief nun zu einem "Waffenstillstand" im Preiskampf aus.

