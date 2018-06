Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat seine Drohung eines Totalabzugs der Truppen aus Afghanistan nach 2014 etwas entschärft. Zwar habe er in einem Telefonat mit Präsident Hamid Karsai diese Option hervorgehoben, sollte ein Sicherheitsabkommen mit Kabul scheitern. Zugleich habe er aber gesagt, der Vertrag könne auch "später in diesem Jahr" unterzeichnet werden, teilte das Weiße Haus mit. Karsai will das Abkommen, das ausländische Soldaten ab 2015 vor afghanischer Strafverfolgung schützen soll, erst von seinem Nachfolger nach der Präsidentenwahl am 5. April unterzeichnen lassen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.