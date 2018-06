Nürnberg (dpa) - Die Stimmung der Verbraucher in Deutschland hat sich erneut verbessert. Die Bürger schätzten die Entwicklung der Konjunktur minimal schlechter ein als im Vormonat und zeigten sich auch nicht mehr ganz so offen für größere Anschaffungen.

Doch die Erwartungen an die Entwicklung des eigenen Einkommens legten zu, wie das Marktforschungsunternehmen GfK am Mittwoch in Nürnberg mitteilte. Der zusammenfassende Konsumklimaindex für März stieg deshalb auf 8,5 Punkte, nach revidiert 8,3 Zählern im Februar.