Münster (dpa) - Bei der Suche nach dem Verbrecherduo aus den Niederlanden hat die Polizei das Fluchtauto der beiden in Münster entdeckt. Wie ein Polizeisprecher bestätigte, wurde das Fahrzeug am Morgen in einer Seitenstraße in der Nähe des innerstädtischen Aasees gefunden. Das Auto sei ganz normal geparkt gewesen. Von dem Gangsterpaar fehlt allerdings weiterhin jede Spur. Der 25 Jahre alte Mann und die 19 Jahre alte Frau aus den Niederlanden werden wegen schwerer Körperverletzung und Geiselnahme gesucht.

