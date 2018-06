Kingston (SID) - Einen Tag nach ihrem Doping-Freispruch vor dem Internationalen Sportgerichtshof CAS ist die umstrittene Sprinterin Veronica Campbell-Brown aus Jamaika für die Hallen-Weltmeisterschaften in Sopot (Polen, 7. bis 9. März) nominiert worden. Das gab der nationale Leichtathletik-Verband JAAA am Mittwoch bekannt. Die 31 Jahre alte dreimalige Sprint-Olympiasiegerin steht an der Spitze des insgesamt 23 Athleten umfassenden Aufgebots des Karibik-Staates. Superstar Usain Bolt verzichtet traditionell auf Starts in der Halle.

Campbell-Brown teilte in einer Stellungnahme ihres Managements mit, sie freue sich nach der Zwangspause auf ihre Rückkehr, "um mein Bestes zu geben und Gott die Ehre zu erweisen" Schon Martin Luther King habe von "der erlösenden Wirkung unverdienten Leidens gesprochen. Und ich muss sagen: Ich bin erlöst." Am Dienstag war Campbell-Brown vom CAS vom Dopingvorwurf rehabilitiert worden. Die Begründung der Entscheidung steht noch aus.

Bei Campbell-Brown war bei einem Meeting am 4. Mai 2013 in Jamaikas Hauptstadt Kingston in der A- und B-Probe das verbotene Diuretikum Lasix nachgewiesen worden. Das Mittel kann zur Verschleierung anderer Dopingmittel benutzt werden. Der JAAA hatte die erfolgreichste Sportlerin in der Geschichte Jamaikas zunächst provisorisch gesperrt, eine Disziplinarkommission hob die Sperre im Oktober auf und erteilte ihr lediglich eine öffentliche Verwarnung. Schon im Juni war der Weltverband IAAF zu der Auffassung gelangt, das Vergehen von Campbell-Brown sei als geringfügig einzustufen. Die WM in Moskau hatte sie trotzdem verpasst.