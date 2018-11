Teilerfolg für Pechstein: Sportgerichtsbarkeit für Kammer unwirksam

München (dpa) - Claudia Pechstein ist mit ihrer Schadenersatzklage gegen den Eislauf-Weltverband und die Deutsche Eisschnelllauf- Gemeinschaft gescheitert, hat aber einen Teilerfolg erkämpft. Das Landgericht München I wies am Mittwoch zwar die Klage der Eisschnelllauf-Olympiasiegerin zurück, erklärte aber die geschlossenen Schiedsvereinbarungen Pechsteins mit den Verbänden für unwirksam. Damit stellt die Kammer des Landgerichts das gesamte System der Sportgerichtsbarkeit infrage. Pechstein hatte eine Entschädigung von 3,5 Millionen Euro gefordert. Sie war zwischen 2009 bis 2011 wegen auffälliger Blutwerte gesperrt worden. Sie bestreitet Doping und macht eine vererbte Anomalie für ihre Blutwerte verantwortlich.

Vesper: Münchner Urteil betrifft keine Athletenvereinbarung des DOSB

Frankfurt/Main (dpa) - Der Deutsche Olympische Sportbund sieht seine Athletenvereinbarung mit Claudia Pechstein durch das Urteil des Landgerichts München nicht betroffen. Die Ausführungen der Kammer bezögen sich auf die Athletenvereinbarung mit dem nationalen und internationalen Fachverband, betonte DOSB-Generaldirektor Michael Vesper in einer Pressemitteilung am Mittwoch. Die Eisschnellläuferin war am Mittwoch mit ihrer Schadenersatzklage gegen nationalen und internationalen Verband gescheitert. Gleichzeitig hatte das Landgericht München aber die Athletenvereinbarung Pechsteins und damit auch das System der Sportgerichtsbarkeit infrage gestellt.

Neureuther: Würde sehr gerne 2018 bei Olympia starten

München (dpa) - Skirennfahrer Felix Neureuther hat nach seiner Olympia-Enttäuschung von Sotschi eine Winterspiel-Teilnahme in vier Jahren in Südkorea nicht abgeschrieben. "Ich würde sehr gerne 2018 auch in Pyeongchang starten, aber das ist derzeit natürlich nicht planbar. Man muss sehen, wie der Körper mitmacht. Ich fühle mich zwar insgesamt gut. Aber ich stehe auch jeden Tag mit Schmerzen auf, mache jeden Morgen Gymnastik. Vor allem der Rücken und die Knie brauchen viel Aufmerksamkeit", sagte Neureuther in einem Interview der "Sportbild". Der 29-Jährige hofft zudem, dass die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch noch bis 2015 weiterfährt.

Saisonaus für Frankfurter Sebastian Rode - Minimaler Knorpelschaden

Frankfurt/Main (dpa) - Eintracht Frankfurt muss den Rest der Saison auf Mittelfeldspieler Sebastian Rode verzichten. Der 23-Jährige hat sich nach Auskunft von Trainer Armin Veh im Bundesligaspiel gegen Werder Bremen am vergangenen Sonntag einen "minimalen Knorpelschaden" im rechten Knie zugezogen und muss aller Voraussicht nach operiert werden. "Das ist für den Sebastian, aber auch für uns natürlich extrem bitter", sagte Veh am Mittwoch einen Tag vor dem Zwischenrunden-Rückspiel des Fußball-Bundesligisten in der Europa League gegen den FC Porto.

Verein bestätigt: Tim Wiese weiter bei Hoffenheim unter Vertrag

Zuzenhausen (dpa) - Der ehemalige Nationaltorwart Tim Wiese steht trotz der im Januar verkündeten Trennung weiterhin bei 1899 Hoffenheim unter Vertrag. "Wir haben nie gesagt, dass der Vertrag aufgelöst wurde", sagte der Hoffenheimer Geschäftsführer Peter Rettig am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Rettig sprach von einer "Verbindung" zwischen der TSG und Wiese, "die ist aber rein formal. Wir haben eine Lösung gefunden, wo wir uns trennen, die uns aber Optionen offenhält." Da sein Vertrag nicht aufgelöst wurde, kann Wiese erst nach dieser Saison bei einem anderen Verein unterschreiben. Zuletzt war er beim SSC Neapel im Gespräch.

Tennisprofi Kohlschreiber zieht in Dubai ins Viertelfinale ein

Dubai (dpa) - Davis-Cup-Spieler Philipp Kohlschreiber hat beim ATP-Tennisturnier in Dubai das Viertelfinale erreicht. Der 30-Jährige setzte sich im Achtelfinale am Mittwoch souverän mit 6:3, 6:3 gegen Andreas Seppi durch. Der Italiener hatte zuvor den Bayreuther Florian Mayer bezwungen. Im Kampf um den Halbfinaleinzug trifft der Augsburger Kohlschreiber nun auf den Außenseiter Malek Jaziri aus Tunesien. Das bislang einzige Duell mit dem Weltranglisten-137. hatte Kohlschreiber 2012 in Wimbledon für sich entschieden. Kohlschreiber ist bei der mit 2,36 Millionen Dollar dotierten Hartplatz-Veranstaltung in Dubai an Position sieben gesetzt.

HSV-Trainer Slomka plant mit van der Vaart hinter der Spitze

Hamburg (dpa) - Trainer Mirko Slomka baut beim Hamburger SV auf Rafael van der Vaart, allerdings in einer offensiveren Rolle als noch unter Vorgänger Bert van Marwijk. "Rafael muss mehr im Zentrum hinter der Spitze eingesetzt werden, um seine tollen Pässe einsetzen zu können", sagte der neue Coach des norddeutschen Fußball-Bundesligisten dem Magazin "Sport Bild" (Mittwoch). Der Spielmacher hatte das erste Match unter Slomka gegen Borussia Dortmund (3:0) wegen eines Bänderrisses verpasst. Hinterher fragten seine Kritiker, ob der HSV ihn überhaupt noch brauche.

Skispringerin Iraschko-Stolz mit Meniskuseinriss - Saison beendet

Innsbruck (dpa) - Für die olympische Silbermedaillen-Gewinnerin Daniela Iraschko-Stolz ist die Weltcup-Saison frühzeitig beendet. Die 30 Jahre alte Skispringerin aus Österreich zog sich beim Sprungtraining in Seefeld einen Meniskuseinriss im linken Knie zu, wie der Österreichische Skiverband am Mittwoch mitteilte. Bereits im März 2013 hatte sich die 30-Jährige in dem Knie Meniskus, Kreuz-, Außen- und Innenband gerissen. Vor zwei Wochen hatte Iraschko-Stolz in Sotschi mit nur 1,2 Punkten Rückstand auf die Deutsche Carina Vogt Olympia-Silber geholt.