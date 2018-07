Seefeld in Tirol (SID) - Für die österreichische Skisprung-Olympiazweite Daniela-Iraschko Stolz (30) ist die Weltcup-Saison vorzeitig beendet. Die Silbermedaillengewinnerin von Sotschi hinter der deutschen Olympiasiegerin Carina Vogt (Degenfeld) hat im Training einen Meniskuseinriss im linken Knie erlitten und wurde bereits am Dienstag operiert. Das gab der österreichische Ski-Verband am Mittwoch bekannt. Iraschko-Stolz wird etwa sechs Wochen pausieren müssen.