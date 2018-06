Kiew (AFP) Die russische Führung hat Angaben über eine angebliche Flucht von Ukraines gestürztem Präsidenten Viktor Janukowitsch nach Moskau nicht bestätigt. "Ich verfüge nicht über eine derartige Information", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Mittwoch der Nachrichtenagentur Interfax. Der TV-Kanal RBK zufolge soll Janukowitsch sich in einem Moskauer Luxushotel mit dem Namen "Ukraine" aufgehalten haben, bevor er sich in ein Erholungszentrum im Umland der russischen Hauptstadt begeben habe. Quelle für die Information soll ein "russischer Geschäftsmann" sein, der sie wiederum von einem "ranghohen Beamten" haben will.

