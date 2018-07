Moskau (AFP) Nach dem Umsturz in der Ukraine hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Mittwoch ein gewaltiges Militärmanöver mit 150.000 Soldaten angesetzt. Dabei werde die Einsatzbereitschaft auf Krisen an Russlands Westgrenzen getestet, sagte Verteidigungsminister Sergej Schoigu. Überdies wurde der Schutz für die Schwarzmeerflotte auf der Krim verstärkt. Die NATO bekräftigte bei einem Treffen der Bündnis-Verteidigungsminister demonstrativ ihre Partnerschaft mit der Ukraine.

