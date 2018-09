Madrid (AFP) Der spanische Flamenco-Gitarrist Paco de Lucía ist tot. Der Großmeister der Flamenco-Gitarre starb im Alter von 66 Jahren in Mexiko an einer Herzattacke, wie die Stadtverwaltung von Algeciras im Süden Spaniens am Mittwoch bekannt gab. Algeciras ist de Lucías Geburtsort. De Lucía beeinflusste mit seinem Stil viele Flamenco-Gitarristen, viele seiner Platten aus den 70er und 80er Jahren sind heute Klassiker der Flamenco-Musik.

