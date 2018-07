Istanbul (AFP) Der türkische Staatspräsident Abdullah Gül hat einer umstrittenen Justizreform zugestimmt, die nach Einschätzung von Kritikern den Einfluss der Regierung auf Richter und Staatsanwälte gefährlich ausweitet. Das Präsidialamt in Ankara erklärte am Mittwoch, Gül vertrete die Auffassung, dass nach wie vor bestehende Bedenken hinsichtlich der Reform am besten vom Verfassungsgericht geklärt werden sollten. Auch ein zweites umstrittenes Projekt der Regierung nahm eine entscheidende Hürde: Das Parlament in Ankara verabschiedete in der Nacht eine Reihe von Nachbesserungen zum neuen Internetgesetz.

