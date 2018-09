Die Kandidaten für das neue ukrainische Kabinett sollen am Mittwochabend auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew vorgestellt werden. Das teilte Waleri Pazkan von der Partei Udar (Schlag) des früheren Boxweltmeisters Vitali Klitschko auf der Internetseite der Partei mit. Für 19.00 Uhr Ortszeit (18.00 Uhr MEZ) sei die Kundgebung geplant. Pazkan zufolge soll das Kabinett zuvor vom Maidan-Rat gebilligt werden, in dem die führenden Gruppen der Protestbewegung zusammengeschlossen sind.

Nach Angaben von Udar stehen der frühere Parlamentschef Arseni Jazenjuk sowie der Unternehmer und Ex-Außenminister Pjotr Poroschenko für den Posten des Ministerpräsidenten zur Debatte. Die Wahl der neuen Regierung ist für diesen Donnerstag im Parlament angesetzt, nachdem sie am Dienstag um zwei Tage verschoben worden war.

Die Übergangsregierung soll hauptsächlich die geplante Präsidentenwahl am 25. Mai vorbereiten. Der ehemalige Präsident Viktor Janukowitsch war am Samstag nach monatelangen blutigen Protesten der Opposition vom Parlament abgesetzt worden.



Die Ukraine befindet sich in der schwersten Krise seit Jahrzehnten und steht kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Die internationale Gemeinschaft macht Finanzhilfen für das angeschlagene Land von der neuen Regierung abhängig. Auch Russland fordert eine zügige Wiederherstellung von Stabilität und Ordnung.