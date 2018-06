In der Ukraine hat die Übergangsregierung die Einheiten der umstrittenen Bereitschaftspolizei Berkut (deutsch: Steinadler) aufgelöst. "Die Berkut existiert nicht mehr", schrieb der kommissarische Innenminister Arsen Awakow am Mittwoch auf seiner Facebook-Seite. Awakow hatte am Dienstag das entsprechende Dekret Nummer 144 unterzeichnet. Bereits Anfang Februar hatte das Europaparlament von dem inzwischen abgesetzten Präsidenten Viktor Janukowitsch gefordert, den "schändlichen Einsatz" der Berkut zu beenden.

Die Spezialeinheiten der Berkut sind durch ihr brutales Vorgehen während der Proteste auf dem Unabhängigkeitsplatz Maidan in Kiew in die Kritik geraten. Sie werden für viele gewaltsame Übergriffe auf Demonstranten verantwortlich gemacht. So wurden Mitglieder der Berkut gefilmt, wie sie mit scharfer Munition auf Demonstranten schossen. Bei den Straßenkämpfen waren vergangene Woche 82 Menschen getötet und Hunderte verletzt worden.

International wurden die Berkut bereits Ende Januar verurteilt, als ein Internet-Video veröffentlicht wurde, das zeigt, wie Berkut-Polizisten den entkleideten und misshandelten Oppositionellen Michail Gawriljuk bei Minusgraden öffentlich demütigen. Die ukrainischen Aktivisten erhoben Gawriljuk daraufhin zu einer Symbolfigur des Widerstands.