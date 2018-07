Karlsruhe (dpa) - Der Bundesgerichtshof entscheidet heute über die Zulässigkeit von Rabatten auf rezeptpflichtige Arzneien bei Bestellungen in einer EU-Versandapotheke. Die obersten Richter befinden darüber, ob oder in welcher Form Rabatte trotz eines generellen gesetzlichen Verbots möglich sind. In Deutschland sind die Preise für rezeptpflichtige Arzneien einheitlich festgesetzt. So soll ein Preiskampf bei wichtigen Medikamenten verhindert werden, und Kranke müssen nicht erst die günstigste Apotheke suchen.

