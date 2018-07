Washington (AFP) Der US-Bundesstaat Missouri hat am Mittwoch einen wegen Mordes und Vergewaltigung verurteilten Mann hingerichtet. Der 47-jährige Michael Taylor sei kurz nach Mitternacht durch eine Giftspritze hingerichtet worden, teilten die Behörden in Missouri mit. Es war bereits die vierte Hinrichtung in ebenso vielen Monaten in dem Bundesstaat. Zuvor hatte das Oberste Gericht einen Einspruch Taylors zurückgewiesen. Auch der Gouverneur Jay Nixon wies ein Gnadengesuch zurück.

