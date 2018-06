Los Angeles (AFP) Beim Gassigehen mit dem Hund hat ein Ehepaar in Kalifornien den Fund seines Lebens gemacht: Auf dem eigenen Grundstück in der Region Gold Country entdeckten die beiden einen Goldschatz mit mehr als 1400 wertvollen Münzen. Experten schätzen den Wert der Goldstücke aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf mehrere Millionen Dollar, wie das auf Numismatik spezialisierte Unternehmen Kagin's am Dienstag mitteilte. Demnach handelt es sich um den wertvollsten Schatz, der je in den USA gefunden wurde.

