New York (AFP) Zu Ehren des kürzlich verstorbenen US-Schauspielers Philip Seymour Hoffman wird ein neuer Theater-Preis geschaffen. Die dafür gegründete American Playwriting Foundation soll jährlich einen Stückeschreiber auszeichnen, der ein Preisgeld von 45.000 Dollar (fast 33.000 Euro) erhält, wie am Dienstag in New York bekannt wurde. Finanziert wird die Auszeichnung durch das US-Boulevardblatt "The National Enquirer" und dessen Verlag American Media Inc.

