New York (AFP) Der US-Autokonzern General Motors (GM) hat seinen Rückruf von Autos in Nordamerika wegen Problemen an der Zündung deutlich ausgeweitet. Insgesamt 1,6 Millionen Fahrzeuge sind in den USA, Kanada und Mexiko betroffen, wie das Unternahmen am Dienstag mitteilte. Ursprünglich waren vor fast zwei Wochen etwa 780.000 Autos zurückgerufen worden.

