Washington (AFP) Angesichts der russischen Militärübung an den Grenzen zur Ukraine haben die USA Moskau zur Zurückhaltung aufgefordert. "Wir drängen externe Akteure in der Region, provozierende Äußerungen und Handlungen zu stoppen", sagte ein Sprecher des Weißen Hauses am Mittwoch an Bord der Präsidentenmaschine Air Forc One. Die Akteure müssten statt dessen ihren Einfluss nutzen, um die Einheit und den Frieden in der Ukraine zu unterstützen, sagte Josh Earnest.

