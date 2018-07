Brüssel (AFP) Weil er in einem christlichen Gemeindezentrum mit einem Fleischmesser auf seine Ex-Freundin losgegangen war und sie schwer verletzt hatte, ist in Belgien ein Mann zu 18 Jahren Gefängnis verurteilt worden. Mit der am Donnerstag verkündeten Strafe ging das Gericht in Antwerpen weit über die Forderung der Staatsanwaltschaft von zehn Jahren Haft hinaus, meldete die Agentur Belga. Dem Opfer und dessen Angehörigen muss er 46.000 Euro Entschädigung zahlen.

