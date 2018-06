Mannheim (dpa) - Bei einem Feuer in einem Mannheimer Wohnhaus sind drei Kinder ums Leben gekommen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte es in der Nacht in einem Hinterhofgebäude, die Ursache ist noch unklar. Fünf Menschen konnten leicht verletzt gerettet werden. Für die Kinder kam aber jede Hilfe zu spät. Weitere Einzelheiten sind noch nicht bekannt. Das Gebäude wurde evakuiert.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.