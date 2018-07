Köln (dpa) - Jagd auf Krawatten, Sturm auf die Rathäuser - muss man noch mehr sagen? Es ist wieder Weiberfastnacht, der Straßenkarneval beginnt. Heute müssen Männer wieder aufpassen, dass ihnen nichts abgeschnitten wird. Die Scherenattacke auf die Schlipse gehört in Karnevalshochburgen wie Köln, Mainz oder Düsseldorf ebenso zu Weiberfastnacht wie der Sturm auf die Rathäuser. Da das Fest oft in ein Saufgelage ausartet, gilt in vielen Stadtzentren ein Glasverbot.

