Wiesbaden (AFP) Die Zahl der Erwerbstätigen entwickelt sich weiter nach oben. Im Januar waren 41,7 Millionen Menschen in Deutschland erwerbstätig, 297.000 oder 0,7 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Im Vergleich zum Dezember 2013 ging die absolute Zahl der Erwerbstätigen zwar um 367.000 zurück, dies sei jedoch ausschließlich saisonal bedingt gewesen, erklärten die Statistiker. Würden die üblichen jahreszeitlichen Schwankungen herausgerechnet, ergebe sich ein Plus von 0,1 Prozent oder 44.000 Menschen.

