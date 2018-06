Potsdam (AFP) Berlin hat im vergangenen Jahr erneut deutlich mehr Touristen angezogen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Gäste 2013 um 4,4 Prozent auf etwa 11,3 Millionen, teilte das Statistik-Amt der beiden Länder Berlin und Brandenburg am Donnerstag in Potsdam mit. Die Zahl der Übernachtungen erreichte mit einem Plus von 8,2 Prozent die neue Rekordmarke von 27 Millionen.

