Köln (AFP) Mit lautem Alaaf und Helau hat in den Karnevalshochburgen am Rhein mit der Weiberfastnacht der Straßenkarneval begonnen. Um Punkt 11.11 Uhr wurde am Donnerstag die "fünfte Jahreszeit" eingeläutet. Zehntausende bunt verkleidete Menschen feierten etwa in Köln und Düsseldorf ausgelassen bei milden Temperaturen. Viele Frauen jagten traditionell mit Scheren nach leichtsinnigen Krawattenträgern.

