Brüssel (AFP) Bei mehr als einem Drittel der Deutschen bricht einer aktuellen Umfrage zufolge zumindest hin und wieder das Internet zusammen. 36 Prozent gaben dies in einer am Donnerstag von der EU veröffentlichten Umfrage an. Bei 62 Prozent machte das Internet dagegen nie ganz schlapp. Was die von den Anbietern versprochene Geschwindigkeit beim Herunterladen oder Hochladen von Daten angeht, war ebenfalls die Mehrzahl der Antworten positiv: 60 Prozent der befragten deutschen Internet-Nutzer gaben demnach an, dass sie über die vertraglich zugesicherte Geschwindigkeit auch tatsächlich verfügen. 28 Prozent meinten, dies sei bei ihnen nicht der Fall.

