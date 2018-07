London (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat zum Auftakt ihres Besuchs am Donnerstag in Großbritannien auf die "europäische Berufung " des Landes verwiesen. Merkel sprach am Mittag vor beiden Kammern des britischen Parlaments. Sie sei sich der Ehre sehr bewusst, die ihr zuteil werde, sagte sie zu Beginn ihrer Rede auf Englisch. Sie betrachte die Einladung "als Ausdruck der engen Beziehung zwischen beiden Ländern".

