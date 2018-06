Berlin (AFP) Das Verwaltungsgericht Berlin hat die dauerhafte Vermietung von Wohnungen an wechselnde Feriengäste verboten. Ferienwohnungen in allgemeinen Wohngebiet seien rücksichtslos, entschied das Gericht in einem am Donnerstag veröffentlichten Eilbeschluss. (Az. VG 13 L 274. 139)

