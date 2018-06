Brüssel (AFP) Die NATO plant jetzt auch für den vollständigen Abzug ihrer Truppen aus Afghanistan zum Jahresende. "Wir haben heute entschieden, für alle möglichen Szenarien zu planen", sagte der Generalsekretär des Bündnisses, Anders Fogh Rasmussen, am Donnerstag in Brüssel nach einem Treffen der NATO-Verteidigungsminister. "Das schließt auch die Möglichkeit ein, dass wir nicht in der Lage sind, aufgrund der anhaltenden Verzögerungen nach 2014 noch Truppen nach Afghanistan zu entsenden."

