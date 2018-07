Brüssel (AFP) US-Verteidigungsminister Chuck Hagel hat Russland aufgerufen, in der Ukraine-Krise nicht durch unüberlegtes Handeln für gefährliche Missverständnisse zu sorgen. "Wir erwarten, dass andere Staaten provokative Handlungen vermeiden", sagte Hagel am Donnerstag in Brüssel nach Beratungen mit seinen NATO-Kollegen. Deswegen werde die russische Militärübung an der Grenze zur Ukraine genau beobachtet. "Ich erwarte, dass Russland Transparenz über diese Aktivitäten schafft, und ich fordere es auf, keine Schritte zu unternehmen, die falsch verstanden werden oder zu Fehleinschätzungen führen können", fügte Hagel hinzu.

