Frankfurt/Main (AFP) Der polnische Vizepräsident des Europäischen Parlaments, Jacek Protasiewicz, soll am Frankfurter Flughafen zwei Zollbeamte beleidigt haben. Wegen des Vorfalls solle Anzeige erstattet werden, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Der Sprecher machte keine Angaben dazu, was der Europaabgeordnete bei dem Vorfall am Dienstagabend gesagt habe.

