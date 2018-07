Billund (AFP) Der dänische Spielzeughersteller Lego will sich ausländischen Führungskräften öffnen, um seine ohnehin schon guten Wachstumszahlen weiter in die Höhe zu treiben. Er sei "ganz begeistert", dass sein Unternehmen im neunten Jahr in Folge gewachsen sei, sagte Lego-Chef Jörgen Vig Knudstorp am Donnerstag auf der Bilanzkonferenz im dänischen Billund. Den Nettogewinn steigerte Lego 2013 um neun Prozent auf 6,12 Milliarden Kronen (820 Millionen Euro). Der Umsatz wuchs im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf 25,38 Milliarden Kronen. Damit vervierfachte er sich in nur zehn Jahren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.