Luxemburg (AFP) Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat den Anspruch von Asylbewerbern auf staatliche Finanzhilfen für ein "menschenwürdiges Leben" bekräftigt. Dazu zähle auch die Übernahme von Miete für private Wohnungen, wenn der Staat keine Unterkünfte stellen kann, heißt es in einem am Donnerstag in Luxemburg veröffentlichten Urteil. (Az. C-79/13)

