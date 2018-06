Hamburg (AFP) Hollywood-Star Meryl Streep ist Familienstreit nicht fremd: Sie habe Familientreffen erlebt, "wo alle nur darauf aus sind, richtig vom Leder zu ziehen, aufgestauten Ärger aus zwanzig Jahren rauszulassen", sagte die 64-Jährige in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Zeitschrift "TV Spielfilm". "Da reicht ein kleines Wort, und alles fliegt in die Luft".

