Berlin (AFP) Der Musikmanager Tim Renner wird neuer Kulturstaatssekretär in Berlin. Das gab der Regierende Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) am Dienstag in Berlin bekannt. "Er wird sicher neue Akzente setzen, aber wir sind uns einig, dass es keine radikalen Umbrüche geben wird", sagte Wowereit bei der Vorstellung des 49-Jährigen vor der Presse. "Kreative und Kulturschaffende sind der Rohstoff, von dem wir leben", sagte Renner seinerseits. Sie seien der Grund, warum Touristen in die Hauptstadt kämen und warum die Berliner stolz auf ihre Stadt sein könnten.

