Berlin (AFP) Der CDU-Arbeitnehmerflügel erhält Zuspruch für seinen Vorstoß, zu Gunsten von Erwerbsminderungsrentnern Abstriche bei der Rente mit 63 zu machen. Erstmals seien mit dem Vorschlag der CDU-Politiker Karl-Josef Laumann und Peter Weiß auch aus Reihen der Koalition armutspolitische Aspekte in die Rentendebatte eingebracht worden, erklärte der Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes, Ulrich Schneider, am Donnerstag in Berlin. "Herr Laumann und Herr Weiß legen den Finger in die Wunde, indem sie auf die dramatische Situation der erwerbsgeminderten Rentner hinweisen", sagte Schneider.

