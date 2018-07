Saarbrücken (AFP) Weil er heimlich seine Kolleginnen in Umkleidekabinen und auf der Toilette filmte, hat das Saarbrücker Amtsgericht einen Polizeibeamten verurteilt: Die Richter verhängten am Donnerstag eine Bewährungsstrafe von acht Monaten gegen den Beamten. Der 31-Jährige hatte vor Gericht zugegeben, dass er zwischen Oktober 2011 und Oktober 2012 mit einer als Kugelschreiber getarnten Kamera Aufnahmen von 13 Polizistinnen gemacht hatte. An Dritte weitergegeben oder veröffentlicht hatte er die Aufnahmen nach eigenem Bekunden aber nicht.

