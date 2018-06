Hannover (AFP) Der Reiseveranstalter TUI hat alle Reisen ins ägyptische Scharm el Scheich bis zum 14. März abgesagt. Urlauber, die in den kommenden zwei Wochen eine Reise dorthin gebucht hätten, könnten gebührenfrei auf ein anderes Reiseziel umbuchen oder ihre Reise stornieren, teilte TUI am Donnerstag in Hannover mit. Dazu wird der Reiseveranstalter seine Kunden direkt kontaktieren. Grund für die Absage ist eine Reisewarnung des Auswärtigen Amts.

