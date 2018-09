Hannover (AFP) Als die Staatsanwaltschaft in Hannover im Februar 2012 Ermittlungen wegen des Verdachts auf Korruption einleitete, legte Christian Wulff das Amt des Bundespräsidenten nieder. Zwei Jahre nach dem Rücktritt sieht sich Wulff nun voll rehabilitiert: Sein Prozess ging am Donnerstag in Hannover mit einem Freispruch zu Ende. Das Gericht sehe den Vorwurf der Vorteilsannahme nicht als erwiesen an, sagte Richter Frank Rosenow.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.