Straßburg (AFP) Das Europaparlament hat "alle politischen Kräfte in der Ukraine" sowie Drittstaaten aufgefordert, die Einheit und territoriale Integrität des Landes "zu achten und zu schützen". In einer Entschließung erinnerte das Parlament am Donnerstag Russland an seine diesbezüglichen Zusagen. Die Abgeordneten verwiesen dabei auf das Budapester Memorandum von 1994, in dem sich Moskau verpflichtet hatte, die bestehenden Grenzen der Ukraine zu gewährleisten.

