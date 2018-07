Luxemburg (dpa) - Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg urteilt heute über die steuerliche Bevorzugung von Taxis gegenüber Mietwagen.

Zwei Mietwagenunternehmer klagen in Deutschland gegen die Ungleichbehandlung: Sie müssen den normalen Mehrwertsteuersatz in Höhe von 19 Prozent zahlen, während für Taxianbieter nur 7 Prozent fällig werden. Der Bundesfinanzhof bat daraufhin die Kollegen in Luxemburg um Hilfe bei der Auslegung relevanter Regelungen im EU-Recht.

Informationen des EuGH zur Rechtssache C-454/12

Informationen des EuGH zur Rechtssache C-455/12